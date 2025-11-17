Haberler

Bangladeş'te Eski Başbakan Hasina'ya İdam Cezası

Güncelleme:
Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi, 2024'teki protestolar sırasında yaşanan can kayıplarından sorumlu tutarak eski Başbakan Şeyh Hasina'yı insanlığa karşı suç işlemekten dolayı idam cezasına çarptırdı.

Bangladeş'te mahkeme, Temmuz 2024'teki protestolarda yaşanan can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'i "insanlığa karşı işlediği suçlardan" dolayı idam cezasına çarptırdı.

Dhaka Tribune'un haberine göre, Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT), 2024'teki protestolarda meydana gelen can kayıplarından sorumlu olduğu gerekçesiyle Hasina hakkında idam cezası istemiyle açılan davada kararını açıkladı.

3 yargıçtan oluşan jüri, gıyabında yargıladığı Hasina'nın, insanlığa karşı suç işlediği hükmüne vardı. Eski İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal ve Bangladeş Polisi Genel Müfettişi Chowdhury Abdullah Al-Mamun hakkında da aynı kapsamda karar verildi.

Mahkeme, Hasina'yı idam cezasına çarptırdı.

Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT) Başsavcısı Muhammed Tajul İslam'ın sunduğu iddianamede, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği protestolara yönelik müdahaleleri nedeniyle Hasina, eski İçişleri Bakanı Kamal ile Bangladeş Polisi Genel Müfettişi Al-Mamun "insanlığa karşı suç işlemek"le suçlanmıştı.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
