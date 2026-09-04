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Bangladeş'te dang humması: 100'den fazla ölüm, yaklaşık 40 bin vaka

Bangladeş'te dang humması: 100'den fazla ölüm, yaklaşık 40 bin vaka
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DAKKA, 4 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş'te bu yıl dang humması nedeniyle yaklaşık 40.000 vaka ve 100'den fazla ölüm kaydedildi.

DAKKA, 4 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş'te bu yıl dang humması nedeniyle yaklaşık 40.000 vaka ve 100'den fazla ölüm kaydedildi.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan güncel verilere göre, bu yıl endişe verici boyutlara ulaşan dang humması salgınında 3 Eylül itibarıyla 39.532 vaka ve 111 ölüm kaydedildi.

Verilere göre, eylül ayının başından bu yana 14 vaka ölümle sonuçlanırken, ağustosta 43, temmuzda 36 ve haziran ayında ise 13 ölüm kayıtlara geçti.

Ülke genelinde perşembe günü yerel saatle 08.00'e kadar geçen 24 saatlik sürede 4 ölüm ve 1.252 yeni dang humması vakası kaydedildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, geçen ay 20.536 kişinin sivrisinek kaynaklı hastalığa yakalandığını, 1-3 Eylül tarihleri arasında ise 3.686 yeni dang humması vakasının tespit edildiğini bildirdi.

Ayın başından bu yana kaydedilen vaka sayısı, sivrisineklerle bulaşan hastalığın ülkenin bazı bölgelerinde hızla artış eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Sivrisinek kaynaklı hastalıklar bakımından yüksek risk altında bulunan Bangladeş'te haziran-eylül muson dönemi, dang humması mevsimi olarak biliniyor.

Kaynak: Xinhua
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