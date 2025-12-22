Bangladeş'in Yeni Delhi Yüksek Komiserliği, konsolosluk ve vize hizmetlerini geçici olarak durdurdu

Bangladeş'in Yeni Delhi Yüksek Komiserliğinin, tüm konsolosluk ve vize hizmetlerini geçici olarak askıya aldığı belirtildi.

Bangladeş'te yayın yapan Daily Star gazetesinin haberine göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Bangladeş Yüksek Komiserliğinden konuya ilişkin duyuru yapıldı.

Yüksek Komiserliğin, "kaçınılmaz şartlar nedeniyle" tüm konsolosluk ve vize hizmetlerini ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak askıya aldığı açıklandı.

Öte yandan, India Today sitesinin haberine göre, Hindistan da dün Bangladeş'in Chattogram kentinde vize hizmetlerini ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı.

İki ülke arasında karşılıklı vize hizmetlerini askıya alan adımlar, Bangladeş'in Yeni Delhi'deki Yüksek Komiserliği dışında düzenlenen protestonun ardından geldi.

Ne olmuştu?

Bangladeş basınındaki haberlere göre, "Hindu" olduğu belirtilen Dipu Chandra Das adlı kişinin, ülkenin Mymensingh bölgesindeki ölümünün ardından Bangladeş'in Yeni Delhi'deki Yüksek Komiserliği dışında protesto gerçekleşmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, protestocuların "güvenlik endişesi oluşturmadığını" ve polisin kısa süre sonra bu kişileri bölgeden uzaklaştırdığını ifade etmişti.

Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain ise Hindistan'ın açıklamasına karşı çıkarak, protestoların, Bangladeş Yüksek Komiseri Riaz Hamidullah ve ailesinin "tehdit altında hissetmesine yol açtığını" belirtmişti.

Hossain, "gerekirse Dhaka yönetiminin, Hindistan'daki diplomatik varlığını azaltacağını" kaydetmişti.