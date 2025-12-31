Bangladeş'te yüz binler, eski Başbakan Ziya'yı son yolculuğuna uğurladı

Bangladeş'te dün hayatını kaybeden ülkenin ilk kadın başbakanı Begüm Halide Ziya için düzenlenen cenaze törenine yüz binlerce kişi katıldı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, 80 yaşında yaşamını yitiren Ziya'nın naaşı, Bangladeş bayrağına sarılı tabutla başkent Dakka'da parlamento binası yakınlarına getirildi.

Ülkede bayraklar yarıya indirilirken, törenler kapsamında geniş güvenlik önlemleri alındı ve binlerce güvenlik görevlisi görevlendirildi.

Yüz binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde, Ziya'nın fotoğraflarının yer aldığı bayraklar taşındı.

Cenaze töreninde, Hindistan Dışişleri Bakanı S. Jaishankar, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık dahil çok sayıda yabancı devlet adamı ve siyasetçi de yer aldı.

Eski Başbakan Begüm Halide Ziya kimdir?

Ülkenin bağımsızlık sonrası dönemlerinin ileri gelen isimlerinden biri olan Ziya, "Bangladeş'te demokratik yollarla seçilen ilk kadın başbakan" olarak tarihe geçti.

Eşi, eski Cumhurbaşkanı Ziyaur Rahman'ın 1981'de öldürülmesinin ardından siyasette öne çıkan isimlerden olan Ziya, ülkede 1991-1996 ve 2001-2006 dönemlerinde 2 kez başbakanlık yaptı.

Ziya'nın siyasi kariyeri, Bangladeş'in kurucu lideri Şeyh Mücibur Rahman'ın kızı olan eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ile yaşadığı rekabetle şekillendi.

Kariyeri boyunca yolsuzluk davalarıyla karşı karşıya kalan Ziya, 2018'de toplam 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ziya, davaların siyasi amaçlı olduğunu savundu. Ocak 2025'te Yüksek Mahkeme, hakkındaki son davadan da beraat etmesine karar verdi.

Sağlık sorunları nedeniyle 2020'de cezaevinden çıkarılan Ziya'nın yurt dışında tedavi taleplerinin, Hasina yönetimi tarafından reddedildiği belirtiliyor. Ziya, Nobel ödüllü Yunus'un izniyle ocakta Londra'ya gitmiş, mayısta Bangladeş'e dönmüştü.

Siyasi faaliyetlerden uzak kalsa da ölümüne kadar BNP Genel Başkanlığını sürdüren Ziya'nın oğlu Tarık Rahman, 2018'den bu yana partinin fiili liderliğini yürütüyordu.