Bangladeş, Hindistan'ın Dakka Yüksek Komiseri Verma'yı Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Bangladeş'in, Hindistan'ın Dakka Yüksek Komiseri Pranay Verma'yı diplomatik misyonların güvenliğine ilişkin Dışişleri Bakanlığına çağırdığı bildirildi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberinde, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin konuya ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Buna göre yetkililer, Hindistan'ın Dakka Yüksek Komiseri Verma'nın, Hindistan'ın çeşitli bölgelerindeki Bangladeş diplomatik misyonlarına ilişkin güvenlik durumu nedeniyle Bakanlığa çağrıldığını teyit etti.

Yetkililer ayrıca Verma'dan, Hindistan'daki Bangladeş misyonlarının güvenliğinin artırılması talebinde bulunulduğunu belirtti.

Bangladeş 14 Aralık'ta da gelecek yıl yapılacak seçimler öncesi ülkede istikrarsızlık yaratılmaya çalışıldığı yönündeki iddialar nedeniyle Verma'yı Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Bangladeş'in Yeni Delhi'deki Yüksek Komiserliği dışında düzenlenen protestonun ardından 22 Aralık'ta Bangladeş'in Yeni Delhi Yüksek Komiserliğinin, tüm konsolosluk ve vize hizmetlerini geçici olarak askıya aldığı belirtilmişti.

Ne olmuştu?

Bangladeş basınındaki haberlere göre, "Hindu" olduğu belirtilen Dipu Chandra Das adlı kişinin, ülkenin Mymensingh bölgesindeki ölümünün ardından Bangladeş'in Yeni Delhi'deki Yüksek Komiserliği dışında protesto gerçekleşmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, protestocuların "güvenlik endişesi oluşturmadığını" ve polisin kısa süre sonra bu kişileri bölgeden uzaklaştırdığını ifade etmişti.

Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain ise Hindistan'ın açıklamasına karşı çıkarak, protestoların, Bangladeş Yüksek Komiseri Riaz Hamidullah ve ailesinin "tehdit altında hissetmesine yol açtığını" belirtmişti.