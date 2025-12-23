Hindistan'da yüzlerce kişi, Bangladeş'te bir Hindu'nun öldürülmesini protesto etti

YENİ Bangladeş'te 2026'daki seçimler öncesi süren protestolar nedeniyle Hindistan ile gerilim tırmanırken, Yeni Delhi'de yüzlerce kişi, Bangladeş'te bir Hindu'nun linç edilerek öldürülmesini protesto etti.

Bangladeş'te 2024'teki hükümet karşıtı gösterilerin ardından ülke çapında tanınan bir figür haline gelen aktivist Şerif Osman Bin Hadi'nin protestolara yol açan ölümünün ardından ülkenin Mymensingh bölgesinde "Hindu" olduğu belirtilen Dipu Chandra Das'ın ölümüyle artan gerilimin yankıları sürüyor.

Hindistan'da Das'ın Bangladeş'te linç edilerek öldürülmesini protesto eden yüzlerce kişi Bangladeş'in Yeni Delhi Yüksek Komiserliği yakınlarında bir araya geldi.

Bangladeş'te "azınlık grup olan Hinduların hedef alındığını" savunan protestocular sloganlar atıp dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı.

Protesto düzenlenen bölgede güvenlik önlemleri alan yetkililer, binaya girmeye çalışanlara müdahale etti.

Bangladeş-Hindistan gerilimi

Bangladeş'te gelecek yıl yapılması planlanan seçimler öncesi ülkede istikrarsızlık yaratılmaya çalışıldığı yönündeki iddialar ve idam cezasına çarptırılan eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in iadesi talebiyle protestolar düzenleniyordu.

Bu süreçte, Hindistan'ın Dakka Yüksek Komiseri Pranay Verma, seçimlere ilişkin iddialar nedeniyle Bangladeş Dışişleri Bakanlığına çağırılırken Bangladeş'in Yeni Delhi Yüksek Komiseri Riaz Hamidullah ise Bangladeş'teki güvenlik ortamından duyulan endişeler nedeniyle Hindistan Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı.

İki ülke arasında tırmanan gerilimde, Bangladeş'te 2024'teki hükümet karşıtı gösteriler sonrası ülke çapında tanınan bir figür haline gelen aktivist Şerif Osman Bin Hadi'nin, 12 Aralık'ta sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu 18 Aralık'ta hayatını kaybetmesinin ardından ülke geniş çaplı protestolara sahne olmuştu.

Bu sırada Bangladeş'in Mymensingh bölgesinde 18 Aralık'ta Dipu Chandra Das adlı Hindu işçinin linç edilerek öldürülmesi gerilimi artırmış, Hindistan'da, Bangladeş'in Yeni Delhi Yüksek Komiserliği çevresinde Das'ın ölümü birkaç kez protesto edilmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş basınında bu protestolara ilişkin "yanlış yönlendiren propaganda yapıldığı"nı savunmuş, Bangladeş ise Yeni Delhi hükümetinin açıklamasına karşı çıkarak Hindistan'ı gerekli güvenlik önlemleri almaya çağırmış, "gerekirse Dakka yönetiminin, Hindistan'daki diplomatik varlığını azaltacağını" belirtmişti.

Ardından Bangladeş'in Yeni Delhi Yüksek Komiserliği, 22 Aralık'ta tüm konsolosluk ve vize hizmetlerini geçici olarak askıya almıştı.