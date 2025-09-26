Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Yunus'tan Gazze ve Arakan Temalı Kritik Açıklamalar

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki insani krizi "soykırım" olarak nitelendirdi.

ABD'nin New York kentinde devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap eden Yunus, Gazze'deki emsalsiz bir trajedinin yaşandığını ancak bunu durdurmak için yeterince çaba sarf edilmediğini belirtti.

Yunus, Gazze'deki insani krizi "soykırım" olarak nitelendirerek, "Çocuklar açlıktan ölüyor. Siviller ayrım gözetilmeksizin öldürülüyor. Hastaneler ve okullar da dahil olmak üzere bütün mahalleler haritadan siliniyor. BM'nin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun, canlı olarak bir soykırıma tanıklık ettiğimiz yönündeki görüşüne katılıyoruz." dedi.

Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurularak iki devletli çözümün hemen uygulanması çağrısında bulunan Yunus, "Adalet ancak 1967 öncesi sınırlar temelinde, İsrail ve Filistin'in barış içinde yan yana yaşamasıyla sağlanabilir." ifadesini kullandı.

" Myanmar'da devam eden çatışmalar bölge için edişe verici"

Yunus, Myanmar'da devam eden çatışmaların tüm bölge için derin endişe yarattığını vurgulayarak, bu durumun Bangladeş'e sığınan Arakanlıların güvenli bir şekilde geri dönme umutlarını da tehlikeye attığını dile getirdi.

Bangladeş'in Arakanlıların göçüne maruz kalmaya devam ettiğini aktaran Yunus, "Sekiz yıl geçmesine rağmen, Arakan krizi hala çözüme kavuşmamış durumda. Arakanlıların haklarından mahrum bırakılması ve zulüm devam ediyor." şeklinde konuştu.

Yunus, Arakanlıları savunmasız bırakan ayrımcı politika ve uygulamaların çoğunun, Myanmar'da kapsamlı bir ulusal siyasi çözüm beklenmeden de tersine çevrilebileceğini belirterek, "Arakanlıların eşit haklara sahip ve eşit vatandaşlar olması için sorunlara etnik paydaşların da dahil olduğu siyasi bir çözüm bulunmalıdır. Bu amaçla, güvenli ve emniyetli bir şekilde sürdürülebilir bir geri dönüş, haklarının iadesi ve onurlu bir şekilde yeniden entegrasyon sürecine öncülük etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bangladeş'in zulüm gören Arakanlıların ardından bu krizin ikinci kurbanı olduğunu savunan Yunus, buna karşın ülkesinin sorumlu bir komşu ve uluslararası toplumun kararlı bir üyesi olarak yükümlülüklerinin bir kısmını yerine getirdiğini belirtti.

Yunus, Arakanlıların gıdaya erişiminin devam etmesi için uluslararası topluma yardımların sürmesi yönünde çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Acil yeni finansman sağlanmazsa, aylık erzak miktarı kişi başına 6 dolar gibi cüzi bir miktara inebilir bu da Arakanlıları daha da açlığa sürükleyerek yetersiz beslenmelerine neden olur. Bu nedenle, mevcut bağışçıları daha fazla katkı sağlamaya ve potansiyel bağışçıları bu felaket durumunu önlemek için cömert katkılarını açıklamaya çağırıyorum.

Uluslararası toplum, insani yardım için yeni ve artırılmış fon sağlamanın ötesinde, Myanmar veya Arakan'daki devlet dışı aktörlere baskı uygulayarak bu bölgede olumlu değişiklikler yapılmasını ve acil olarak siyasi çözümler aranmasını sağlamalıdır."