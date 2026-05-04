Bangladeş Dışişleri Bakanı, 5-7 Mayıs'ta Çin'i Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine 5-7 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, uzun süredir dost ve yakın komşular olan Çin ve Bangladeş'in, aynı zamanda kapsamlı stratejik işbirliği ortakları da olduğunu söyledi. Diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 50 yılı aşkın sürede iki ülkenin, Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi ve karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde dostane ilişkiler geliştirdiğini belirten sözcü, ikili ilişkilerde kaydedilen sürdürülebilir ve istikrarlı ilerlemenin, iki halka somut kazanımlar sağladığını ifade etti.

Sözcü, Bangladeş ile ilişkilere büyük önem verdiklerini vurguladı. Karşılıklı siyasi güveni artırmak, çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini derinleştirmek, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmek ve Çin-Bangladeş kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını güçlendirmek üzere Bangladeş'teki yeni hükümet ile çalışmayı temenni ettiklerini dile getiren sözcü, Rahman'ın ziyaretini de bu çerçevede değerlendireceklerini söyledi.

