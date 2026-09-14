Bangladeş, dang hummasıyla mücadele için 3 aylık kampanya başlattı

DAKKA, 14 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş, dang hummasıyla mücadele amaçlı üç aylık bir kampanya başlattı.

Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman cumartesi günü başkent Dakka'da düzenlenen törenle sivrisinek kaynaklı bu hastalığın yoğun görüldüğü dönemde tüm ülkede yürütülecek kampanyayı başlattığını duyurdu.

"Çevremizi temiz tutalım, sağlıklı kalalım" ve "Durgun suları her gün temizleyelim" sloganlarıyla düzenlenen kampanyayla hükümet, özel sektör ve toplumsal girişimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi de amaçlanıyor.

12 Eylül'de kent, eyalet, ilçe ve kasaba düzeylerinde koordine edilen faaliyetlerle başlatılan kampanya 12 Aralık'a kadar sürecek.

Ülke genelindeki farkındalığı ve temizlik çalışmalarını artırmayı hedefleyen kampanyada on binlerce gönüllü görev alacak.

Bangladeş'te bu yıl 143 kişinin ölümüne neden olan ve 50.276 kişiye bulaşan dang humması, başkent Dakka ve diğer bölgelerde yayılmaya devam ediyor.

Kaynak: Xinhua