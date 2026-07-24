Bangladeş Cumhurbaşkanı Şahabuddin sağlık sorunları nedeniyle istifa etti

Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Daily Star'ın haberine göre Şahabuddin görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Şahabuddin, Daily Star'a yaptığı açıklamada, "Şu anda farklı sağlık sorunlarından müzdaribim. Bunun dışında diyecek bir şeyim yok." ifadesini kullandı.

Bazı kaynaklar ise cumhurbaşkanlığı yetkililerinin Şahabuddin'in istifa mektubunu parlamentoya götürdüğünü aktardı.

Şahabuddin'in istifasının mayısta Londra ziyareti esnasında daha önce ülkeden kaçan eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ile telefonda görüştüğü iddialarının ardından gelmesi dikkati çekti.

Eski bir yargıç olan Şahabuddin, Nisan 2023'de ülkenin cumhurbaşkanı olarak yemin edip görevine başlamıştı.

Kaynak: AA