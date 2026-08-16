Bangladeş'ten Hindistan'a iade şartı

Bangladeş, Başbakan Tarık Rahman'ın Hindistan'ı ziyaret edebilmesi için "uygun ortamın oluşturulması" ve gıyabında idam cezası verilen eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in ülkeye iade edilmesi gerektiğini bildirdi.

Dhaka Tribune'ün haberine göre Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Şahidul Kerim, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin davetinin ardından Başbakan Rahman'ın Hindistan'a olası ziyaretine ilişkin basına açıklama yaptı.

Kerim, Hindistanlı yetkililerle birkaç haftadır, Rahman'ın olası ziyaretine ilişkin görüşmeler yaptıklarını ancak bu sürecin, eski Başbakan Hasina'nın Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir programda ses kaydıyla mesaj göndermesinin ardından kesintiye uğradığını ifade etti.

Bu konuda tutumlarını açıkça ifade ettiklerini, Rahman'ın ziyareti için gerekli ortamın oluşturulması gerektiğini belirten Kerim, "Bu noktada Hindistanlı yetkililerden Şeyh Hasina ve diğer firarilerin iade edilmesi talebimiz için derhal harekete geçmelerini istedik." dedi.

Kerim, Bangladeş'te seçimlerin duyurulmasının ardından o dönem tanınan bir figür haline gelen siyasetçi ve aktivist Şerif Osman Bin Hadi'nin ölümünden sorumlu olduğu düşünülen bazı şüphelilerin de iade edilmesi çağrısı yaptı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Bangladeşli mevkidaşı Rahman'ı eylüldeki BRICS programına katılması için Yeni Delhi'ye davet etmişti.

Hasina, 5 Ağustos'ta Yeni Delhi'deki bir etkinlik için gönderdiği ses kaydı mesajında aralıkta ülkesine geri dönmeyi planladığını söylemiş, "Beni hapse atabilirler, öldürebilirler veya her şey olabilir, ama yine de geri dönmeliyim. Korku, halka karşı görevimi belirleyemez." demişti.

Bangladeş'te idama mahkum edilmişti

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkeme'nin kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuş, protestocular bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamış, geçici hükümet dönemini sona erdirmek üzere bu yıl 12 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde ise Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) iktidara gelmişti.

Hasina da protestolardaki can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle Kasım 2025'te gıyabında çarptırıldığı idam cezasının yanı sıra yolsuzluk suçlarından da ayrıca hapis cezalarına mahkum edilmişti.

Kaynak: AA