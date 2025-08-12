Bangladeş, 2026 Seçimleri İçin 80.000 Asker Görevlendirilecek

DAKKA, 12 Ağustos (Xinhua) -- Bangladeş, Şubat 2026'da yapılması planlanan genel seçimlerde güvenliğin sağlanması için sivil yönetime yardımcı olmak üzere ülke genelinde 80.000'den fazla ordu personeli görevlendirecek.

Bangladeş İçişleri Danışmanı Md Jahangir Alam Chowdhury pazartesi günü başkent Dakka'da düzenlediği basın toplantısında, seçim güvenliği için polis, Ani Müdahale Taburu, Bangladeş Sınır Muhafaza Güçleri ve diğer güvenlik birimlerinin de görev alacağını söyledi.

Bangladeş geçici hükümetinin başdanışmanı Muhammed Yunus, genel seçimlerin Ramazan öncesinde yapılması için Seçim Komisyonu'na talimat verdi. Bu seçim, geçen yıl dönemin Başbakanı Şeyh Hasina'nın halk ayaklanması sonucu devrilmesinden sonra yapılacak ilk genel seçim olacak.

Ramazan ayı, gelecek yıl 17 veya 18 Şubat'ta başlayacak.