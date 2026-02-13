BANÜ'de Akademik Yükseltme Töreni düzenlendi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde akademik kariyerlerinde yükselme alan öğretim üyeleri için bir tören düzenlendi. Rektör Prof. Dr. İsmail Boz, akademik yükseltmenin önemine vurgu yaptı.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde (BANÜ) akademik kariyerlerinde yükselme almaya hak kazanan öğretim üyeleri için Akademik Yükseltme Töreni düzenlendi.
Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene üniversite yönetimi, akademisyenler ve davetliler katıldı.
Törende konuşan BANÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, akademik yükseltmenin yalnızca bir unvan değişikliği olmadığını belirterek, ilmin hakikati arama, adaleti tesis etme ve insanlığa fayda sağlama sorumluluğunu da beraberinde getirdiğini vurguladı.
Medreselerden üniversitelere uzanan köklü ilim geleneğinin bir parçası olunduğunu ifade eden Boz, akademik emeğin ahlaki sorumlulukla birlikte yürütülmesinin önemine dikkati çekti.
Konuşmanın ardından profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi ünvanlarını almaya hak kazanan akademisyenlere belgeleri takdim edildi.
Tören fotoğraf çekimiyle sona erdi.