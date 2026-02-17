Haberler

BANÜ'de Türkiye'de Aile Yapısındaki Değişmeler Konferansı düzenlendi
Güncelleme:
BANÜ'de düzenlenen 'Türkiye'de Aile Yapısındaki Değişmeler' konferansında, demografik değişimler ve 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesinin önemi vurgulandı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde (BANÜ), " Türkiye'de Aile Yapısındaki Değişmeler" konulu konferans düzenlendi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonuyla yürütülen "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamındaki konferans, öğrenci Beray Uyarlıoğlu'nun müzik dinletisiyle başladı.

Konferansta konuşan BANÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vehbi Bayhan, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin önemine değindi.

Türkiye'de demografik yapının değişim gösterdiğini belirten Bayhan, 0-14 yaş grubunun nüfus içindeki oranının azaldığını, 65 yaş ve üzeri nüfus oranının ise arttığını söyledi.

Türkiye'nin ortanca yaşının yükseldiğini ifade eden Bayhan, çalışma çağındaki nüfusun yaşlı bakım yükünün arttığına işaret etti.

Program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Sami Selahattin Yıldız - Güncel
