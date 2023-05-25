Bandırma'da yaşlı adam kaldırıma park eden sürücü tarafından darbedildi

Bandırma ilçesinde yaşayan Ali Güder (86), otomobilini kaldırıma park ettiği için uyardığı M.Ç. isimli sürücü tarafından darbedildi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde yaşayan Ali Güder (86), otomobilini kaldırıma park ettiği için uyardığı M.Ç. isimli sürücü tarafından darbedildi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Mayıs'ta saat 15.30 sıralarında, 17 Eylül Mahallesi Hacı İsa Mescit Sokak'ta meydana geldi. Ali Güder, otomobilini sürekli kaldırıma park ettiği iddiasıyla M.Ç. adlı sürücüyü, yolu trafiğe kapattığı için uyardı. Aracından inen sürücü, tartıştığı Güder'i darbetti. Güder, yere düşüp başından yaralanırken, o anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.