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Bandırma'da trafikte 'önce yaya' denetimi yapıldı

Bandırma'da trafikte "önce yaya" denetimi yapıldı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde trafik polisleri tarafından "önce yaya" denetimleri gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde trafik polisleri tarafından "önce yaya" denetimleri gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yayaları ve sürücüleri bilgilendirmek için denetimler yaptı.

En işlek bölgelerden Atatürk Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, yaya geçidi kuralını ihlal eden araç sürücülerine ceza uyguladı.

Uygulamaların devam edeceği ve yayaların güvenle ulaşımlarını sağlayabilmek adına çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Dağlı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Hisarcık Bandırma Güncel Haberler

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