Bandırma'da trafikte 'önce yaya' denetimi yapıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde trafik polisleri tarafından "önce yaya" denetimleri gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde trafik polisleri tarafından "önce yaya" denetimleri gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yayaları ve sürücüleri bilgilendirmek için denetimler yaptı.

En işlek bölgelerden Atatürk Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, yaya geçidi kuralını ihlal eden araç sürücülerine ceza uyguladı.

Uygulamaların devam edeceği ve yayaların güvenle ulaşımlarını sağlayabilmek adına çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.