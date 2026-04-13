Balıkesir'de kamyonete arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otomobilin kamyonete çarpması sonucu 11 yaşındaki Zeynep Ceyda Cengiz olay yerinde hayatını kaybetti, dedesi ise hastanede yaşamını yitirdi.

Barış Ziya Cengiz yönetimindeki 34 NNV 884 plakalı otomobil, Balıkesir-Bandırma karayolunun Aksakal Mahallesi mevkisinde Fatih Demircan idaresindeki 16 BMV 192 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Zeynep Ceyda Cengiz (11) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki dedesi Süleyman Cengiz (69) ise ağır yaralandı.

Cengiz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zeynep Ceyda'nın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
8 ilde 'Bayğaralar' suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı

8 şehirde Bayğaralar'a operasyon: 300'e yakın kişi yakalandı
Real Madrid'de ayrılık sezon sonunda kesinleşti

Real Madrid'de ayrılık kesinleşti
Esenler Erokspor kazandı, Sakaryaspor 1. Lig'e veda etti

Yıldızlarla dolu kadro bile yetmedi! 1. Lig'de küme düştüler

Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler

20 milyon liralık arabayı hiç düşünmeden gömdüler
Kümede kalmak isteyen Eyüpspor 90+4'te yıkıldı

90+4'te duygusal son! Belki de bu golle sezon sonu küme düşecekler
Real Madrid'de ayrılık sezon sonunda kesinleşti

Real Madrid'de ayrılık kesinleşti
Silivri'de yeni duruşma salonu inşasının 1 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor

İstanbul'a tam 11 bin metrekarelik alana yapılıyor! 1 aya açılacak
İletişim Başkanlığı'ndan dezenformasyona geçit yok: İngiliz gazetesi asılsız içerikleri tüm platformlarından kaldırdı

Skandala müdahale edildi, İngiliz gazetesi haberi anında kaldırdı