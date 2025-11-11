Bandırma'da Tırla Çarpışan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin tırla çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralı hastaneye sevk edildi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
A.Ş. idaresindeki 17 AGN 402 plakalı otomobil, Susurluk-Bandırma kara yolunun Aksakal mevkisinde, M.A'nın kullandığı 34 CYT 76 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobilde yolcu konumunda bulunan N.Ş. hayatını kaybetti, sürücü A.Ş. ise yaralandı.
Sürücü ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. N.Ş'nin cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.
Bir süre tek yönden ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
