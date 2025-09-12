Bandırma'da Tarihi Eser Operasyonu: Bir Gözaltı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda çok sayıda sikke, tarihi eser niteliğinde obje ve üzerinde latince yazılar bulunan mermer sütun parçası ile, tabanca, bıçak, ve dedektör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.D'nin işlemleri sürüyor.