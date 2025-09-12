Haberler

Bandırma'da Tarihi Eser Operasyonu: Bir Gözaltı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğindeki çok sayıda obje ile birlikte bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda mermer sütun parçası, sikke, tabanca, bıçak ve dedektör ele geçirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda çok sayıda sikke, tarihi eser niteliğinde obje ve üzerinde latince yazılar bulunan mermer sütun parçası ile, tabanca, bıçak, ve dedektör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.D'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sami Selahattin Yıldız - Güncel
