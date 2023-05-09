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Bandırma'da tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Bandırma'da tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kimyevi madde yüklü tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kimyevi madde yüklü tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

A.Ö idaresindeki 39 SZ 821 plakalı hidrojen peroksit yüklü tanker, Bandırma- Bursa karayolunun 11. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Dağlı - Güncel

Balıkesir Bursa Güncel Haberler

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