Bandırma'da tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kimyevi madde yüklü tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kimyevi madde yüklü tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
A.Ö idaresindeki 39 SZ 821 plakalı hidrojen peroksit yüklü tanker, Bandırma- Bursa karayolunun 11. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Dağlı - Güncel