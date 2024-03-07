Üye Girişi
Haberler

Bandırma'da Taksinin Köpeği Ezerek Geçmesi

Güncelleme:

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir taksinin sokakta yatan köpeği ezerek geçmesi, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Olay sonrası köpeğin sağlık durumu kötüleşti ve öldü. Sürücüye para cezası uygulandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir taksinin sokakta yatan köpeği ezerek geçmesi, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Ü.A (56) yönetimindeki 10 T 2047 plakalı ticari taksi, Haydar Çavuş Mahallesi Kırk Merdiven Sokak'ta yerde yatan köpeği ezerek üzerinden geçti.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine Bandırma Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ekipleri geldi.

Yapılan muayene sonucu sağ arka ayağında felç, kalçasında kırıklar ve iç kanamasının olduğu saptanan köpek, müdahaleye rağmen öldü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ü.A'ya 7 bin 216 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, ticari taksinin köpeği ezerek üzerinden geçmesi ve bölgeden uzaklaşması yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Hayvan Hakları Güvenlik Trafik Kazaları Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mehmet Erdinç Çobanoğlu kimdir? İYİ Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı Mehmet Erdinç Çobanoğlu kimdir? Hicran Helezür kimdir? İYİ Parti İzmir Balçova Belediye Başkan adayı Hicran Helezür kimdir? Selçuk Kırmızı kimdir? İYİ Parti Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Selçuk Kırmızı kimdir? Filiz Ulusoy kimdir? İYİ Parti Ankara Kalecik Belediye Başkan adayı Filiz Ulusoy kimdir? Fatma Gülümser Birol kimdir? İYİ Parti Ankara Haymana Belediye Başkan adayı Fatma Gülümser Birol kimdir? Yakup Coşkun kimdir? İYİ Parti Ankara Haymana Belediye Başkan adayı Yakup Coşkun kimdir? Korhan Merki kimdir? İYİ Parti Ankara Çubuk Belediye Başkan adayı Korhan Merki kimdir? Avni Yıldırım kimdir? İYİ Parti Ankara Çamlıdere Belediye Başkan adayı Avni Yıldırım kimdir? Numan Cengiz kimdir? İYİ Parti Ankara Çamlıdere Belediye Başkan adayı Numan Cengiz kimdir? Veysel Ayık kimdir? İYİ Parti Ankara Beypazarı Belediye Başkan adayı Veysel Ayık kimdir? Burcu Köksal kimdir? Burcu Köksal kaç yaşında, nereli? Burcu Köksal hayatı ve biyografisi! Levent Gürbüz kimdir? İYİ Parti Ankara Bala Belediye Başkan adayı Levent Gürbüz kimdir? Alaattin Süer kimdir? İYİ Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı Alaattin Süer kimdir? Sevin Çağlayan kimdir? İYİ Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı Sevin Çağlayan kimdir? Fatih Koca kimdir? İYİ Parti Ankara Sincan Belediye Başkan adayı Fatih Koca kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title