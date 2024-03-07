Bandırma'da Taksinin Köpeği Ezerek Geçmesi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir taksinin sokakta yatan köpeği ezerek geçmesi, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Ü.A (56) yönetimindeki 10 T 2047 plakalı ticari taksi, Haydar Çavuş Mahallesi Kırk Merdiven Sokak'ta yerde yatan köpeği ezerek üzerinden geçti.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine Bandırma Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ekipleri geldi.

Yapılan muayene sonucu sağ arka ayağında felç, kalçasında kırıklar ve iç kanamasının olduğu saptanan köpek, müdahaleye rağmen öldü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ü.A'ya 7 bin 216 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, ticari taksinin köpeği ezerek üzerinden geçmesi ve bölgeden uzaklaşması yer aldı.