5 sokak köpeği etrafını sardığı yaşlı kadını hastanelik etti
Balıkesir'de yaşayan 58 yaşındaki Gürsel Karaçay, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı. Karaçay, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Saldırı anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan yaşlı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
EKMEK ALMAYA GİTTİ KÖPEK SALDIRISINA UĞRADI
İlçeye bağlı kırsal Yenisığırcı Mahallesi'nde yaşayan Gürsel Karaçay, sabah saatlerinde ekmek almak için bakkala gitti. Ekmek aldıktan sonra evine dönen Karaçay, yolda sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
EKMEK POŞETİNİ ALABİLMEK İÇİN SALDIRDILAR
Köpekler, talihsiz kadının elindeki ekmek poşetini almaya çalıştı. Karaçay bu sırada yaralandı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan Karaçay, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KORKU DOLU ANLAR SANİYE SANİYE KAYDA GEÇTİ
Hayati tehlikesi bulunmayan Karaçay, tedavisinin ardından taburcu edildi. Çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, sokakta yürüyen Gürsel Karaçay'ın etrafını köpeklerin sardığı, saldırı sırasında çığlık atması üzerine vatandaşların kurtardığı görüldü.