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Balıkesir'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Bandırma-Balıkesir kara yolu Kuşcenneti Mahallesi mevkisinde, K.İ. (67) idaresindeki 16 JH 184 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen M.F.U'nun (68) kullandığı 10 T 2151 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan E.S. (62) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücülerle iki kişi de ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

E.S'nin cenazesi incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
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