Bandırma'da Motosikletli Polisler Uyuşturucu Şüphelilerini Yakaladı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosikletli polis timleri, Çınarlı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları K.H. ve H.Y. isimli şüphelilerin üzerinde sentetik uyuşturucu ve hap ele geçirdi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosikletli polis timlerince 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı.
Çınarlı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan K.H. (27) ve H.Y'nin (25) üzerlerinde 0,20 gram sentetik uyuşturucu ve 9 adet sentetik hap ele geçirildi.
K.H'nin 38, H.Y'nin 17 suçtan kayıtlarının bulunduğu belirlenerek, haklarında yasal işlem başlatıldı.