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Bandırma'da kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı

Bandırma'da kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ali Aça (56) idaresindeki buğday yüklü 10 AFK 941 plakalı traktör, ilçe merkezinden Çanakkale istikametine seyrederken kırsal Doğanpınar Mahallesi'ne dönmek için manevra yaptığı sırada sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 10 PY 862 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, çarpışmanın etkisiyle yolun kıyısına savrulan ve römorku devrilen traktörün sürücüsü Ali Aça yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yola dökülen buğdayların temizlenmesinden sonra bölgede ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Balıkesir Güncel Haberler

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