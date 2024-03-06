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Bandırma'da İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Yapımının Yüzde 44'ü Tamamlandı

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bandırma ilçesinde başlatılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımının yüzde 44'ü tamamlandı. Proje ile Bandırma Körfezi'nin kirliliği ortadan kaldırılacak ve sağlıklı içme suyu tüm vatandaşlara kesintisiz olarak sağlanacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince Bandırma ilçesinde başlanan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımının yüzde 44'ü tamamlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BASKİ Genel Müdürlüğü, yıllardır derin deşarj yöntemiyle evsel ve kanalizasyon atıklarının bırakıldığı, kirliliğin toplum sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaştığı Bandırma Körfezi'nde entegre su projesinin yapımına devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın göreve geldiğinde projelerini hazırlatarak başlattığı çalışmalar kapsamında 3 bin 500 metre terfi ve deşarj hattı ile günde 24 bin 533 metreküp ve 173 bin kişi kapasiteli ileri biyolojik arıtım prosesine sahip atıksu arıtma tesisi yapımının yarısına yaklaşıldı.

İlçede derin deşarjı ortadan kaldırarak Bandırma Körfezi'ni daha sağlıklı bir hale getirecek olan Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda sağlıklı içme suyunu kesintisiz olarak tüm vatandaşlara sağlayacak.

Tesisin devreye alınmasıyla Bandırma Körfezi, temiz günlerine geri dönecek. Yüzde 84'ü Avrupa Komisyonu, yüzde 6,4'ü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından hibe olan projenin kalan yüzde 9,6'lık kısmı ise BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından sağlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Çevre Güncel Haberler

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