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Bandırma'da ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra polislerce inceleme yapıldı ve kişinin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde evinde yangın çıkan kişi hayatını kaybetti.

İhsaniye Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki bir evde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Gelen itfaiye ekiplerince yangının söndürülmesi sonrası evde polislerce inceleme yapıldı.

İncelemede, 80 yaşındaki Ü.K'nin cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Ü.K'nin cesedi, otopsi yapılması amacıyla Bandırma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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