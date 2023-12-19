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Bandırma'da ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti

19 Aralık 2023 16:31 Güncelleme: 16:32 Abone Ol

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra polislerce inceleme yapıldı ve kişinin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.