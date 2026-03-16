Haberler

Balıkesir'de emekli öğretmenin ölü bulunmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde emekli öğretmen Ahmet Baysal'ın ölü bulunmasının ardından 3 şüpheli tutuklandı. Baysal, 8 Mart'tan beri kayıptı ve cesedi Sahil Yenice Mahallesi'nde arazide bulundu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde emekli öğretmen Ahmet Baysal'ın arazide ölü bulunmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sahil Yenice Mahallesi'ndeki arazide cesedi bulunan Baysal'ın öldürülmüş olma ihtimali üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, Baysal'ın tanıdığı olduğu öğrenilen Mehmet D. (37), Semit T. (40), ve Semih K'yi (40) cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Baysal'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Paşabayır Mahallesi Paşa Sokak'ta oturan 2 çocuk babası emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Baysal'dan (55) 8 Mart'tan beri haber alamayan yakınları ve arkadaşlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatılmıştı. Baysal, yapılan araştırmalarda kırsal Sahil Yenice Mahallesi'ndeki arazide ölü bulunmuştu.

Baysal'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir

Hamaney'le ilgili Rusya iddiasından sonra bir açıklama da Trump'tan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeşil Bölge'deki otele nokta atışı saldırı

Yeşil Bölge'deki otele nokta atışı! Kimin vurduğu bilinmiyor
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar

9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
Trump: İsrail İran'a karşı nükleer silah kullanmaz

"İsrail, İran'da bunu asla yapmaz"
Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü

İran vurmuştu! Yangın 1 gün sonra söndürülebildi
Yeşil Bölge'deki otele nokta atışı saldırı

Yeşil Bölge'deki otele nokta atışı! Kimin vurduğu bilinmiyor
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
İran, BAE'deki dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olan Şah'ı vurdu

İran, Körfez ülkesinin para kaynağını vurdu! Dünyanın en büyüklerinden