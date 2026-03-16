Balıkesir'de emekli öğretmenin ölü bulunmasına ilişkin olayda 3 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde emekli öğretmen Ahmet Baysal'ın cesedi arazide bulundu. Olayla ilgili olarak tanıdıkları olan 3 kişi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Baysal'ın kesin ölüm nedeni ise araştırılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sahil Yenice Mahallesi'ndeki arazide cesedi bulunan Baysal'ın öldürülmüş olma ihtimali üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, Baysal'ın tanıdığı olduğu öğrenilen Mehmet D. (37), Semit T. (40), ve Semih K'yi (40) cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Öte yandan, Baysal'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Paşabayır Mahallesi Paşa Sokak'ta oturan 2 çocuk babası emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Baysal'dan (55) 8 Mart'tan beri haber alamayan yakınları ve arkadaşlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatılmıştı. Baysal, yapılan araştırmalarda kırsal Sahil Yenice Mahallesi'ndeki arazide ölü bulunmuştu.

Baysal'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
