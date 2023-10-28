Bandırma'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamalarında çelenk töreni yapıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Tolga Tosun ile Garnizon ve 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Levent Eğren, törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Çok sayıda bayrağın dalgalandığı alanda, çocukluğundan beri tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan Yeşim Tuğlaoğlu, güçlükle de olsa ayağa kalkarak İstiklal Marşı'na eşlik etti.