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Bandırma'da çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir evde çıkan yangında Ü.K. (80) adlı erkek hayatını kaybetti. Yangının elektrik sobasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde bir evde çıkan yangında Ü.K. (80) adlı erkek hayatını kaybetti.

İhsaniye Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki tek katlı müstakil evde, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yapılan incelemede evde yalnız olan Ü.K.'nin cansız bedeni bulundu. Ü.K.'nin cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Elektrik sobasından kaynaklandığı değerlendirilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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