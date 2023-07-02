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Bandırma'da çıkan anız yangını söndürüldü

Bandırma'da çıkan anız yangını söndürüldü

Güncel Haberler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Yangında 6 dönüm alan zarar gördü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Bezirci Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına mahalle sakinlerinin de destek olduğu yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.

Yangında 6 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Gökhan Dağlı - Güncel

Balıkesir İtfaiye Güncel Haberler

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