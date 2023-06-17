Balıkesir'in Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sular rögar kapaklarından taştı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Esnaf taşan suların işyerlerine girmemesi için yoğun çaba sarf etti. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı.

Bandırma'da cadde ve sokaklar göle döndü

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Bandırma'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ara ara şiddetini giderek artıran sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sık sık çakan şimşekler ve gök gürültüsü sonrası kentin bir bölümünde elektrik kesintileri yaşandı. Sular rögar kapaklarından taştı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Esnaf taşan suların işyerlerine girmemesi için yoğun çaba sarf etti. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı.

Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Özellikle İnönü, Cumhuriyet ve NATO Caddelerinde trafik durma noktasına geldi.