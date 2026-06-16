Banaz'da halk eğitimi merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
Banaz Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl boyunca düzenlediği kurslarda hazırlanan ürünler, TCDD Sergi Binası'nda düzenlenen yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu. Açılışta konuşan merkez müdürü, hayat boyu öğrenme anlayışıyla topluma katkı sağlandığını belirtti. Belediye başkanının da katıldığı programda kursiyerlere başarı belgeleri verildi.
Banaz Halk Eğitimi Merkezince açılan kurslarda hazırlanan ürünler, yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu.
TCDD Sergi Binası'ndaki serginin açılışında konuşan Banaz Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Emine Banaz, "hayat boyu öğrenme" anlayışı doğrultusunda yıl boyunca çeşitli kurslar düzenlediklerini söyledi.
Kursların vatandaşların ihtiyaç duyduğu alanlarda açıldığını ifade eden Banaz, halk eğitimi faaliyetlerinin toplumun gelişimine katkı sağladığını kaydetti.
Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı'nın da katıldığı programda kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere başarı belgeleri verildi.
Sergi üç gün boyunca açık olacak.