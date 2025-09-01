Banaz'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Banaz'da Trafik Kazası: İki Yaralı
Banaz'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Banaz'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

E.K. idaresindeki 34 HT 1305 plakalı otomobil, Susuz Köyü kavşağında R.D'nin kullandığı 17 LE 385 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada R.D. ile 17 LE 385 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan G.K. yaralandı.

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Sunal
