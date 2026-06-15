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Banaz'da ÇEDES Projesi kapsamında etkinlik yapıldı

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Uşak'ın Banaz ilçesinde ÇEDES Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler bir araya geldi. Müftü Remzi Karadoğan, projenin milli ve manevi değerlerle buluşmaya katkı sağladığını belirtti. Programda ilahiler okundu ve başarılı öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Banaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünce Yunus Emre Cami'sinde gerçekleştirilen programa öğretmen, öğrenciler ile veliler katıldı.

Müftü Remzi Karadoğan, projenin öğrencilerin milli ve manevi değerlerle buluşmasına katkı sağladığını söyledi.

Karadoğan, "Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliği bu yıl da yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ÇEDES kapsamında öğrencilerimizi bir araya getirerek değerler eğitimi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından ilahiler okundu.

Programın son bölümünde Kur'an kurslarında başarı gösteren öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Kaynak: AA / Orhan Sunal
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