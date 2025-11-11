Haberler

Banaz'da 11 Bin Fidan Toprakla Buluşturuldu

Güncelleme:
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Banaz ilçesinde 11 bin fidan toprakla buluşturuldu. Kaymakam Cuma Emeç, yangında zarar gören ormanlık alana 6 bin 100 fidan dikildiğini söyledi.

Banaz ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 11 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Banaz Kaymakamlığı, Banaz Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle Kızılcaören köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, yangında zarar gören ormanlık alana kızılçam, karaçam, mavi selvi, fıstık çamı, badem ve ceviz türlerinde fidan dikildi.

Programa; Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, Belediye Başkanı Zafer Arpacı, İlçe Emniyet Müdürü Savaş Sağtaş, İlçe Jandarma Komutanı Merve Tuzcu, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Cuma Emeç, burada yaptığı açıklamada, bu yıl ağaçlandırma çalışmalarında güzel bir noktaya geldiklerini söyledi.

Ağaçlandırma kampanyasında rekor seviyeye çıktıklarını dile getiren Emeç, "Burada yanan ormanlarına yerine 6 bin 100 fidanı toprakla buluşturduk. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte toplamda 11 bin fidan diktik. İnşallah yıl sonuna kadar bu sayıyı daha da artıracağız." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
