Bamako Büyükelçiliği'nde Bayramlaşma Programı Düzenlendi
Türkiye'nin Bamako Büyükelçiliği, bayramlaşma programına ev sahipliği yaptı. Büyükelçi Efe Ceylan, programa katılan Türkler ve kurumlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.
Türkiye'nin Bamako Büyükelçiliğinde bayramlaşma programı düzenlendi.
Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Efe Ceylan'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, kentte yaşayan Türkler, Türk kurumlarının temsilcileri ile elçilik personeli katıldı.
Programa katılanların bayramını kutlayan Büyükelçi Ceylan, Türklerin Mali'ye yaptığı katkıdan gurur duyduğunu ifade etti.
Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Güncel