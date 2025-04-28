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Baltık Otomobil Fuarı'nda Yeni Modeller Tanıtıldı

Baltık Otomobil Fuarı'nda Yeni Modeller Tanıtıldı
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Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Baltık Otomobil Fuarı, Avrupa ve İskandinav ülkelerinden otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. Fuarda, Çinli otomobil markaları Dongfeng ve BYD yeni modellerini tanıttı.

RİGA, 28 Nisan (Xinhua) -- Baltık ülkeleri otomotiv endüstrisinin en önemli etkinliklerinden biri olan Baltık Otomobil Fuarı Riga "Otomobil 2025"in 30'uncusu Letonya'nın başkenti Riga'daki Kipsala Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlendi.

Pazar günü sona eren etkinlik, Avrupa'nın dört bir yanından ve İskandinav ülkelerinden otomobil tutkunlarını ve sektör profesyonellerini ağırladı.

Otomobil fuarı kapsamında Dongfeng ve BYD'nin de aralarında bulunduğu Çinli otomobil markaları çok sayıda yeni modelini tanıttı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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