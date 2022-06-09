Baltık Operasyonları "Baltops 22" - Haberler

Baltık Operasyonları "Baltops 22" "Baltops 22" askeri tatbikatı İsveç Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağı Askerlerin tatbikatından detaylar Röportaj 16 NATO üyesi ülkenin katıldığı Baltık Operasyonları "Baltops 22" askeri tatbikatı, İsveç'in Gotland kentinde başladı. "Baltops 22" askeri tatbikatı İsveç Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağı Askerlerin tatbikatından detaylar Röportaj 16 NATO üyesi ülkenin katıldığı Baltık Operasyonları "Baltops 22" askeri tatbikatı, İsveç'in Gotland kentinde başladı. 40'dan fazla savaş gemisi, 75'den fazla uçak ve yaklaşık 7000 personel katıldığı tatbikatta, İsveç Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 Hercules tipi kargo uçağı da yer aldı. AA / Narciso Contreras - Güncel İsveç Güncel Haberler

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