Ballymena'da Göçmen Karşıtı Şiddet Olayları İkinci Güne Taşındı

Kuzey İrlanda'nın Ballymena kentinde 9 Haziran akşamı başlayan göçmen karşıtı şiddet olayları ikinci gecesinde ülke genelindeki 5 farklı bölgede devam ederken bu sabaha kadar süren olaylarda 17 polis yaralandı.

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı (PSNI), Romanyalı olduğu açıklanan 14 yaşında iki çocuğun cinsel istismar suçlamasıyla hakim karşısına çıkmasının ardından 9 Haziran'da başlayan göçmen karşıtı şiddet olaylarının ikinci gününde yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

Dün akşam Ballymena başta olmak üzere Belfast, Lisburn, Carrickfergus, Coleraine ve Newtownabbey'nin bazı bölgelerinde göçmen karşıtlarının eylem düzenlediği belirtilen açıklamada, Ballymena'da polise molotofkokteyli, taş, tuğla ve havai fişek atıldığı kaydedildi.

Sabah saatlerine kadar şiddet eylemlerini sürdüren göçmen karşıtlarının Newtonabbey ve Carrickfergus'ta çöp konteynerlerini ateşe verdiği aktarılan açıklamada, Ballymena'da eylemcilere elektroşok ve TOMA'yla müdahale edildiği bildirildi.

Ballymena'da çok sayıda ev, iş yeri ve araç hasar görürken bazılarının da eylemciler tarafından ateşe verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Kuzey İrlanda'daki olaylarda 17 polis memurunun yaralandığının belirtildi.

Polis, Ballymena'da 5, Newtownabbey'de ise 1 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

"2010'dan beri yeterli şekilde finanse edilmiyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen PSNI Müdürü Jon Boutcher, "Ballymena'da iki gecedir süren düşüncesiz şiddet, derinden endişe verici ve kabul edilemez. Bu suç eylemleri sadece insan yaşamını tehlikeye atmakla kalmıyor aynı zamanda PSNI'nın gerçeği, adaleti ve korumayı hak eden kurbana destek için yürüttüğü adli süreci de baltalıyor." ifadelerini kullandı.

Eylemlerin durması çağrısını yapan Boutcher, tüm görüntü ve kanıtlar ışığında sorumluların bulunup hakim karşısına çıkarılacağının altını çizdi.

Boutcher, olaylardan etkilenen ya da tehdit edilenlerin yanında olduklarını vurgulayarak, "Güvenlik ve adaleti hak ediyorsunuz biz de sorumluları bulup hakim karşısına çıkaracağız. Nefret dolu bu eylemler, toplumsal yapımızı zedelemekten başka hiçbir şeye yaramaz, hiçbir sorunu çözmez, kimseye hizmet etmez." ifadelerine yer verdi.

PSNI'nın bütçesiyle ilgili eleştiriler yapan Boutcher, şunları kaydetti:

"Kuzey İrlanda'daki başka kamu hizmetlerinde ve Birleşik Krallık'taki diğer polis teşkilatlarında olandan çok daha büyük bir finansal baskı altında çalışmamıza rağmen personelimiz sarsılmaz bir profesyonellik, cesaret ve kararlılık gösteriyor. Cesur personelimizin insanları güvende tutmak için kendilerini attıkları tehlikeler daha fazla kabul edilemez yaralanmalara yol açıyor. 2010'dan beri PSNI yeterli şekilde finanse edilmiyor. Geçmiş meselelerin yarattığı yük ile çatışmaların yaşandığı bir toplumda polislik yapmanın benzersiz zorlukları hiç dikkate alınmıyor. Kaynaklarımız hem yetersiz hem de tehlikede. PSNI toplumumuzun güvenlik ve barışının önemli bir köşe taşı. Artık ona göre davranılmalı ve finanse edilmeli."

Öte yandan PSNI'dan yapılan farklı bir açıklamada da cinsel saldırı olayıyla ilgili gözaltı sayısının 3'e yükseldiği, gözaltına alınan son kişinin 28 yaşında bir erkek olduğu bildirildi.

Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı eylemler

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'nın Ballymena kentinde polis, Romanyalı olduğu belirtilen 14 yaşındaki iki çocuğun 7 Haziran'da bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

İki çocuğun 9 Haziran'da hakim karşısına çıkmasının ardından kentte akşam saatlerinde göçmen karşıtı eylemler başlamıştı.

Kentin zanlıların yaşadığı, cinsel saldırının gerçekleştiği bölgede bir anma etkinliği olarak başlayan eylem, kısa sürede kontrolden çıkmış ve maskeli kişiler bazı ev ve işyerlerine saldırmıştı.

Eylemcilerin polise havai fişek, molotofkokteyli ve taş attığı olaylarda 4 ev ateşe verilirken çok sayıda ev, işyeri ve araç zarar görmüştü.