Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
Nevşehir'de bir apartmanın 4. katından düşen 35 yaşındaki İpek Ö., olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nevşehir'de, yaşadığı apartman dairesinin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.
350 Evler Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı'ndaki bir apartmanın 4'ncü katındaki dairede ikamet eden İpek Ö. (35), balkondan düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis olay yerini güvenlik şeridiyle kapattı.
Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İpek Ö'nün cesedi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel