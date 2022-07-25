Balkona çıplak halde çıkıp kendini tatmin etti, komşularının uyarısına bile aldırmadı Diyarbakır'da 6 katlı binanın 3'üncü katındaki evinin balkonuna çıplak şekilde çıkan ve kendisini tatmin ettiği anları video kaydına alan S.Ç., 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. Şahsın, komşuları tarafından uyarıldığı ancak bu uyarıları dikkate almadığı öğrenildi. Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde dün 6 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan S.Ç., çıplak halde balkona çıktı. Burada kendini tatmin ettiği video çeken S.Ç.'yi görenler uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen S.Ç., video çekmeye devam etti. Bunun üzerine mahalleli kadınlar polise ihbarda bulundu. CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri gören, S.Ç., giyinerek aşağı indi. Polis, şikayet üzerine S.Ç.'yi gözaltına aldı. İfadesinde videoyu sevgilisine atmak için çektiğini söyleyen S.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine götürüldü. Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel Güncel Haberler

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