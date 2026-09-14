ADANA'da bir kişi, balkonda tartıştığı kadını sopayla dövdü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda, bir adam ile bir kadın arasında balkonda tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada adam, kadını sopayla dövdü. Elindeki çarşafla sopadan korunmaya çalışan kadın, çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. Kadına defalarca sopayla vuran şüpheli daha sonra saçından tutarak evin içerisine götürdü. Saldırı anı mahalleli tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı