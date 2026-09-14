Haberler

Balkonda tartıştığı kadını sopayla dövdü

Balkonda tartıştığı kadını sopayla dövdü
Güncelleme:
+50 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADANA'da bir kişi, balkonda tartıştığı kadını sopayla dövdü.

ADANA'da bir kişi, balkonda tartıştığı kadını sopayla dövdü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda, bir adam ile bir kadın arasında balkonda tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada adam, kadını sopayla dövdü. Elindeki çarşafla sopadan korunmaya çalışan kadın, çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. Kadına defalarca sopayla vuran şüpheli daha sonra saçından tutarak evin içerisine götürdü. Saldırı anı mahalleli tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı! İşte en çok merak edilen 15 soru

10 bin TL'ye kiralık konut! Başvurular başladı, işte aranan şartlar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç bizzat gitti! Fransa'da dev anlaşma açıklandı

Ali Koç bizzat gitti! Fransa'da dev anlaşma

Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı

Asıl mesleğini duyanlar inanamıyor!
Altın için tehlike çanları çalıyor

Altın için tehlike çanları çalıyor
Arda Güler ile Vinicius'a olaylı kıyas! Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği

Arda ve Vinicius'a olay kıyas!

Fenomen Çağla Öz adliyeye sevk edildi

Çağla Öz adliyeye böyle sevk edildi! Şal detayına dikkat
Hayatının baharındaki sağlık çalışanı feci şekilde can verdi

Hayatının baharındaki sağlık çalışanı feci şekilde can verdi
Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! e-Devlet'te kayıtlar başladı

Bugün resmen başladı! Haberi duyan kayıt için e-Devlet'e akın ediyor