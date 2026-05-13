Balkanlar'daki Osmanlı kültür varlıkları Vakıflar Genel Müdürlüğü eliyle 'yeniden hayat' buluyor

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Balkanlar'daki Osmanlı kültür varlıklarını takip ettiklerini belirterek, "Devletimiz yetişebildiği kadarıyla Balkan coğrafyasında bütün izleri (kültür varlıkları) takip ediyor ve bunlarla ilgili de çok yoğun bir çalışma içerisinde. İnşallah da bunları hızlı bir şekilde ayağa kaldırıp yine Osmanlı'nın buradaki kültür varlıklarını yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Balkanlar'da bulunan birçok Osmanlı eseri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore ediliyor ya da yeniden yapım sürecine alınıyor.

Bosna Hersek'te de 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta Sırplar tarafından yıkılan birçok Osmanlı eseri, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ayağa kaldırıldı ve hizmete açıldı.

Sinan Aksu, Mostar şehrindeki Blagaj Tekkesi'nde AA muhabirine Vakıflar Genel Müdürlüğünün Balkanlar'daki çalışmaları hakkında bilgi vererek, bölgeyi "Evlad-ı Fatihan" olarak gördüklerini söyledi.

Balkanlar'da atalarının izlerinin bulunduğunu dile getiren Aksu, şöyle konuştu:

"Büyük bir devlet olarak özellikle de Vakıflar Genel Müdürlüğü, kurumumuzun vakfiyesi olan mülkleri ayakta tutma, yaşatma misyonundan dolayı biz buradaki bütün mirasa sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sadece biz değil, Türkiye Cumhuriyeti devletimizin önemli kurumlarından, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı, başta TİKA olmak üzere Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olmak üzere, yine Dışişleri Bakanlığımızın bağlı birimleri olmak üzere tüm Türkiye'deki devlet kuruluşlarıyla ve vakıflarımız marifetiyle Balkan coğrafyasındaki hayırlı işlerimizi ve bize miras kalmış bu kültür varlıklarını inşallah yaşatacağız. Topluma hizmet eder şekilde bu eserleri restore edip açmayı planlıyoruz."

"Balkanlar'da Osmanlı'nın kültür varlıklarını yaşatmaya devam edeceğiz"

Aksu, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Balkanlar'a birçok hizmeti geçtiğini belirterek, 2010 yılından bu yana 20 eserin restorasyonunu tamamladıklarını ve hizmete açtıklarını anlattı.

Kısa zaman içinde 14 eserin daha restorasyonuna başlayacaklarına dikkati çeken Aksu, şunları kaydetti:

"Balkan coğrafyasında 41 iş bitirdik şimdiye kadar, 41 tane büyük restorasyon yaptık. Bunların hepsi insanlara dokunan eserlerdir, hepsi ecdadın büyük mirasıydı. İnşallah Balkan coğrafyasında geçmişte özellikle sosyalist, komünist yönetimler döneminde yıkılan, yok edilen eserleri şu anda tekrar restorasyon projeleriyle ayağa kaldırıyoruz."

"Sadece camiler değil, medreseler, şifahaneler, köprüler, çeşmeler, saat kuleleri gibi pek çok kültür varlığını da restorasyon yoluyla ayağa kaldırıyoruz ve onları insanımızın hizmetine açıyoruz." diyen Aksu, "Devletimiz yetişebildiği kadarıyla Balkan coğrafyasında bütün izleri (kültür varlıkları) takip ediyor ve bunlarla ilgili de çok yoğun bir çalışma içerisinde inşallah da bunları hızlı bir şekilde ayağa kaldırıp yine Osmanlı'nın buradaki kültür varlıklarını yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'te yeniden yapılan ve açılan eserleri gördükçe duygulandıklarını dile getiren Aksu, eserlerin her birinin Türk mirasının birer anıtı olduğunu söyledi.

Aksu, Bosna Hersek'te savaş yıllarında yıkılan camileri tekrar yapıp, ayağa kaldırdıklarını vurgulayarak, "Bosna'da geçmişte bu topraklarda yaşamış başka yerlere göç etmiş olan halk da bu işe büyük teveccüh gösterdi. Onların bu bölgelere geri dönüşü için belki bir sembol olacak, belki bir vesile olacak. İnsanların bu Osmanlı eserlerine müthiş bir bağlılıklarının olduğunu, muhabbet duyduklarını da gördük. Bu da bizi çok sevindiriyor." değerlendirmesinde bulundu.