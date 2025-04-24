İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var

İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe

İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu
Beyaz Saray'dan sözde Ermeni soykırımına destek! Skandal Meds Yeghern ifadesini kullandılar

ABD'den 1915 olayları için skandal ifade
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak

Atama bekleyen sağlıkçılara müjde geldi! Sayı da, takvim de netleşti

Balkan Türküleri Konseri, Samsun'da Coşku ile Gerçekleşti

Balkan Türküleri Konseri, Samsun'da Coşku ile Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Samsun Balkan Türkleri Derneği tarafından düzenlenen Balkan Türküleri Konseri, büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Konserde 13 Balkan türküsü seslendirilirken, etkinliğe katılanlara teşekkür belgeleri verildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Devlet Konservatuvarı ile Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneğince "Balkan Türküleri Konseri" düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konser, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

OMÜ Devlet Konservatuvarı sanatçıları, Doç. Dr. Gültekin Şener'in şefliğinde sahne aldı. "Tuna Nehri" türküsüyle başlayan konserde "Bülbülüm Altın Kafeste", "Çalın Davulları", "Arda Boyları" ve "Aman Bre Deryalar" gibi 13 Balkan Türküsü seslendirildi.

Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Tuğral, etkinliğe katkı sunanlara ve konsere katılan sanatseverlere teşekkür etti. Tuğral, "Kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması büyük bir önem taşıyor. Bu doğrultuda geçmişte olduğu gibi şimdi de aynı şevk ve özveriyle çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Tuğral, ayrıca OMÜ'nün 50'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, üniversitenin geçmişinden bugüne emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konser sonunda sanatçılara ve emeği geçenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Programa, Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Vural, MHP İl Başkan Yardımcısı Ahmet Gonca, CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ, Zafer Partisi İl Başkanı Alperen Carus ile çok sayıda müziksever katıldı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.