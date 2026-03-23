Şanlıurfa'da sağanak Balıklıgöl'ün suyunu bulandırdı

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak, Balıklıgöl'ün suyunun rengini çamur rengini andıracak şekilde bulanıklaştırdı. Vali Hasan Şıldak, balıkların sağlıklı olduğunu ve suyun yeniden berrak hale getirilmesi için çalışmalar yapıldığını açıkladı.

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak, dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen Balıklıgöl'ün suyunun berraklığını bulandırdı.

Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekanda bulunan Balıklıgöl ve içindeki su havzasının berrak rengi, kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle değişti.

Sağanağın ve çevredeki toprağın etkisiyle suyun rengi adeta çamur rengini andırıyor.

Gölün suyunun tahliye ve arıtma çalışmalarının ardından kısa sürede eski haline dönmesi bekleniyor.

Gölde bulunan ve dibe inen balıkların durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

"Risk oluşturan bir durum gözükmüyor"

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin son günlerde aşırı yağış aldığını söyledi.

Balıklıgöl'de kontrol ve denetimleri sürdürdüklerini belirten Şıldak, "Balıklıgöl'de şu anda bulanıklık var, teknik olarak güvenlik açısından bir sorun yok. Balıklar sağlıklı, sudan numune alarak laboratuvarlara göndereceğiz. Balıklıgöl'de şu an durum stabil, risk oluşturan bir durum gözükmüyor. Bulanık suyu tahliye etmek için de çalışma başlattık." diye konuştu.

Şıldak, sağanak nedeniyle kentte can ve mal kaybı olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
