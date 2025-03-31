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Balıklıgöl Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı

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Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl, bayramın 2'nci gününde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Misafirler, doğal akvaryumu ve inanç turizmi ile ön planda olan bu mekanı ziyaret etti.

Balıklıgöl bayramın 2'nci gününde ziyaretçi akınına uğradı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl, bayramın 2'nci gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Bayram tatili dolayısıyla Türkiye'nin farklı kentlerinden Şanlıurfa'ya gelen misafirler, doğal akvaryum olmasının yanı sıra inanç turizminde de önemli bir yere sahip olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti. Yoğunluğun yaşandığı yerleşkedeki balıklara yem atan ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Balıklıgöl'ü gezen ziyaretçiler, tarihi, dini ve turistik mekanı herkesin görmesi tavsiyesinde bulundu. Yoğunluğun 9 günlük bayram tatili boyunca yaşanması bekleniyor.

Balıklıgöl Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ - Güncel
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