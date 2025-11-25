Haberler

Sahte reçete vurgununda profesör dahil 3 kişi tutuklandı


Güncelleme:
Balıklı Rum Hastanesi'nde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastaların kişisel verileri kullanılarak sahte reçeteler düzenlendiği iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

  • Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümü'nde görevli bir doktor öncülüğünde, 2017-2021 yıllarında sahte reçeteler üretilerek Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edildiği iddia ediliyor.
  • Gözaltına alınan 6 şüpheliden Prof. Dr. A.E, tıbbi sekreter N.D ve eczane çalışanı R.Ç tutuklandı; diğer üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Şüpheli ilaç mümessili C.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümü'nde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane sistemine kayıt yapılmadan kişisel verileri elde edilen hastaları muayene edilmiş gibi göstererek, sahte reçeteler fatura edilmesi suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2017-2021 yıllarında, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane ve kurum Medula sistemine kayıt yapılmadan, kişisel verilerini elde ettikleri hastaları muayene etmiş gibi göstererek bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere sahte reçeteler üretilmek suretiyle SGK'ya fatura edildiği iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor.

ŞÜPHELİ İLAÇ MÜMESSİLİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında "zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme" suçlarından gözaltına alınan Prof. Dr. A.E, tıbbi sekreter N.D, eczane çalışanı R.Ç, eczacılar A.H. ve Y.E. ile E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.E, N.D. ve R.Ç. tutuklanırken, A.H, Y.E. ve E.Ç.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli ilaç mümessili C.K.'nın da yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2017-2021 yıllarında, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane ve kurum Medula sistemine kayıt yapılmadan, kişisel verilerini elde ettikleri hastaları muayene etmiş gibi göstererek, bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere sahte reçeteler üretilmek suretiyle SGK'ya fatura edildiği iddiasına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, soruşturma kapsamında "zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme" suçlarından Prof. Dr. A.E, tıbbi sekreter N.D, eczacı Y.E, eczacı A.H, eczane çalışanı R.Ç, ilaç mümessili C.K. ve E.Ç. hakkında bugün arama, yakalama ve gözaltı talimatları verildiği bildirilmişti. Soruşturma kapsamında şüphelilerin 6'sı gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise firari olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar - Güncel
