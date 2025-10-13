Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Karahallılar Ortaokulu'nu Ziyaret Etti

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, il genelindeki okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Ustaoğlu, ziyaretler kapsamında Karesi ilçesinde bulunan Karahallılar Ortaokulunu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Okulun genel durumu hakkında bilgi alan Ustaoğlu, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin derslerine ve okul ortamına gösterdikleri ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Ustaoğlu, öğrenmenin en güçlü yolunun okuma alışkanlığı kazanmak olduğunu vurguladı.

İsmail Ustaoğlu, "Kitap okumak, sadece derslerde değil, hayatın her alanında başarıya giden yolu açar. Sizler azimle, disiplinle çalıştığınız sürece hedeflerinize mutlaka ulaşırsınız." dedi.

Ziyaret kapsamında öğretmenlerle de sohbet eden Ustaoğlu, eğitim-öğretim süreçleri ve öğrencilerin gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ustaoğlu'na, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü eşlik etti.